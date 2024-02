Nuovo stadio AC Milan, CLAMOROSO Cardinale chiama Presidente Zhang: il motivo

Nuovo stadio Milan, CLAMOROSO Cardinale chiama Zhang per fare insieme lo stadio a San Donato. I dettagli

Secondo quanto riportato dall’ANSA, nuovo riavvicinamento tra il Milan e l’Inter sul fronte stadio.

Nelle scorse settimane, infatti, sono andati in scena due incontri sul tema impianto, in cui è emersa la volontà del club rossonero di riaffrontare la strada nuovamente insieme. In particolare, a metà gennaio, c’è stata una call tra Gerry Cardinale e Steven Zhang. Si tratta del primo contatto ufficiale tra le proprietà dopo un anno e mezzo dall’acquisto dei rossoneri da parte di RedBird.

