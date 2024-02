Nuovo stadio AC Milan, clamorosa ipotesi all’orizzonte: rientra di moda una vecchia idea! Cosa sta succedendo

Nuovo stadio Milan, clamorosa ipotesi all’orizzonte: torna di moda l’idea di condividere l’impianto con l’Inter! Cosa sta succedendo

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere della Sera sul nuovo stadio del Milan. Nonostante l’acquisto dei terreni nella zona di San Donato infatti, sarebbero ritornate prepotentemente in pista due ipotesi che sembravano essere tramontate.

La prima riguarda la ristrutturazione del Meazza insieme all’Inter; la seconda, l’ipotesi che al momento sempre più probabile, condividere il nuovo stadio di proprietà, a San Donato o a Rozzano. Cardinale in linea teorica preferirebbe andare da solo ma c’è da capire quale idea sia più conveniente. Per questo nessuna ipotesi viene accantonata.

