Nuovo stadio AC Milan, avanti tutta su San Donato: 40 milioni per il terreno, ecco i prossimi passi

Nuovo stadio Milan, avanti tutta su San Donato: 40 milioni per il terreno, ecco i prossimi passi. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan procede spedito verso il nuovo stadio a San Donato. Giovedì i rossoneri hanno completato il rogito per l’acquisto dell’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto per un rogito da 40 milioni di euro.

Ma quali saranno i prossimi passi? A fine febbraio il sindaco Squeri comunicherà al Consiglio comunale la partenza dell’accordo di programma, il tavolo con Regione Lombardia, Città Metropolitana, comuni limitrofi, Ferrovie, Parco Sud Milano che dovrà valutare e risolvere tutte le problematiche. Prima, martedì, Squeri incontrerà i cittadini in un dibattito inevitabilmente teso.

