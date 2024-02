Nuovo stadio AC Milan, altro passo in avanti per San Donato! Ecco cosa accadrà domani

Nuovo stadio Milan, altro passo in avanti per San Donato! Ecco cosa accadrà nella giornata di domani

Il Comune di San Donato ha comunicato che nella giornata di domani, martedì 13 febbraio, il Sindaco incontrerà i cittadini per parlare della possibile realizzazione dello stadio del Milan.

Pubblicità

COMUNICATO – «Martedì 13 febbraio alle 20.30 il Sindaco incontrerà i cittadini in Sala Consiliare. Tema dell’incontro sarà il percorso relativo alla variante urbanistica relativa all’area San Francesco finalizzata alla possibile realizzazione dello stadio del Milan. Nel corso dell’appuntamento il primo cittadino, con il contributo del dirigente dell’Ufficio Tecnico, illustrerà lo stato attuale della procedura, prospettando gli scenari che si delineeranno a breve, a medio e a lungo termine».

Pubblicità

The post Nuovo stadio Milan, altro passo in avanti per San Donato! Ecco cosa accadrà domani appeared first on Milan News 24.