Nuovo stadio AC Milan a San Donato, spunta una particolare criticità: dovrà essere risolta questa cosa

Nuovo stadio Milan a San Donato, spunta una particolare criticità per il progetto rossonero: va risolta questa cosa. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato ha preso finalmente avvio nella giornata di ieri anche se alcuni aspetti vanno ancora chiariti e sistemati.

La criticità maggiore riguarda l’afflusso e il deflusso di 70mila tifosi, soprattutto in occasione delle gare infrasettimanali: San Donato ha tantissimi uffici che fanno aumentare di ben 20mila persone la popolazione nei giorni feriali. Come ha spiegato Squeri, bisognerà quasi triplicare la capacità di deflusso post-partita della stazione ferroviaria, adiacente all’area San Francesco: ora è di 8.000 persone all’ora, dovrà salire a 25-30mila. Per farlo bisognerà allargare le banchine e costruire nuovi binari. Inoltre sarà necessario allestire nuove corse notturne. La fermata della metropolitana, invece, è a 1,2 chilometri dallo stadio: indispensabile un servizio

navette

