Nuovo sponsor Fc Internazionale, c’è la svolta sorpresa: imminente l’accordo con…

24 Feb 2024, 12:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale è vicino all’accordo con il nuovo main sponsor, secondo La Stampa, dopo che quello con Paramount è in scadenza

Il nuovo main sponsor dell’Internazionale è uno dei temi caldi della dirigenza nerazzurra. La Stampa rivela che è vicino un accordo triennale con Betsson Group (società di scommesse), che potrebbe quindi sostituire Paramount. Di seguito l’analisi del quotidiano.

Pubblicità

L’ANALISI – «Allo stadio, i cartelloni a bordo campo, sono oggetto di pubblicità di scommesse, maglie come quella del Lecce lasciano uno spazio, seppur marginale, al tema e l’Internazionale è legata al gioco nelle sue divise da training o per le telecamere prima della partite. Qualcosa è accaduto dal 2018 ad oggi. Gli sponsor dei giochi hanno imboccato la strada dell’intrattenimento e sotto forma di intrattenimento si può. L’affondo dell’Internazionale può sparigliare ulteriormente e se dovesse arrivare la fumata bianca con Betsson, la questione nerazzurra si trasformerebbe nell’assist ideale per gli altri club ancor più se l’Agicom non entrasse sulla scena a gamba tesa».

L’articolo Nuovo sponsor Internazionale, c’è la svolta sorpresa: vicino l’accordo con… proviene da Internazionale News 24.