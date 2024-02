Nuovo rinnovo oltre Lautaro El Toro: Ausilio conferma e avvisa Lukaku

Dopo la lunga intervista di Marotta dello scorso lunedì, anche Piero Ausilio ha parlato per fare il punto della situazione di casa Inter. Tra rinnovi importanti che il club spera di definire nel minor tempo possibile, al momento magico vissuto dalla formazione di Simone Inzaghi in quest’ultimo periodo. Queste sono state le parole pronunciate dal direttore sportivo ieri sera a margine della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini, a Milano: “La consapevolezza c’è, arriva dal lavoro e dai risultati. Ma sappiamo che abbiamo fatto solo qualcosa, ora manca la parte conclusiva e quindi servirà mettere ancora tanto lavoro, tanta dedizione e tanta intensità”.

RINNOVO LAUTARO – “Se l’ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. C’è sicuramente fiducia perché c’è soprattutto la stessa intenzione. Da ambo le parti vogliamo allungare questo rapporto, è normale che c’è una negoziazione in corso e come in tutte le cose ci vuole un po’ di pazienza. I tempi che hanno i tifosi e la stampa non sono i nostri, ma sono sicuro che alla fine si arriverà a un accordo che accontenterà entrambe le parti, questo è quello che vogliamo”.

RINNOVO BARELLA – “Vale per i rinnovi di tutti i giocatori importanti di questa società, che sono tanti. Abbiamo iniziato con qualcuno, diciamo i più urgenti, che avevano delle scadenze onestamente più immediate rispetto a Barella o lo stesso Lautaro. Abbiamo sistemato chi era più urgente sistemare, ma stiamo lavorando e pianificando un discorso più a lungo termine con Barella e Lautaro”.

LUKAKU – “No, c’è la Roma che è una squadra molto forte che viene da un cambio d’allenatore e da tre vittorie consecutive. Si gioca in uno stadio importante e gremito, ma all’Olimpico arriverà un’Inter determinata che vuole continuare nel proprio percorso”.