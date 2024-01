Nuovo prestito per Valenti Carboni: Galliani avvisa l’Fc Internazionale

Tra i tanti giovani mandati dall’Inter in prestito ad inizio stagione, ce n’è uno in particolare che pian piano sta rubando la scena nel campionato italiano. Stiamo parlando di Valentin Carboni, trequartista argentino classe 2005 ceduto a titolo temporaneo e senza alcuna opzione per il riscatto al Monza.

Dopo aver trovato il primo sigillo in Serie A nel match contro la Juventus, Carboni nell’ultimo incontro con il Frosinone ha messo a segno la seconda rete del suo campionato, oltre ad aver confezionato l’assist per il gol di Dany Mota e viziato l’autorete di Soulé con una sua giocata.

L’argentino, che nella passata stagione ha pure esordito con la maglia dell’Inter in Serie A, a fine stagione tornerà ad Appiano Gentile. In tal senso, sarà decisiva la volontà del club nerazzurro, considerato che le richieste nei suoi confronti non mancheranno. A partire dallo stesso Monza, che potrebbe decidere di formulare una nuova offerta per rinnovare il prestito del fantasista.

Un’ipotesi di cui l’ad Adriano Galliani ha parlato nel suo intervento odierno in Assemblea di Lega: “Valentin Carboni per essere del 2005 è incredibile, ha già numeri importanti. Avevamo capito che era straordinario, come l’ha capito anche l’Inter che ce l’ha dato solo in prestito secco. Intanto sta giocando con noi, sta facendo bene e Palladino è bravissimo a far convivere lui e Colpani. Rinnovare prestito? È ancora presto, manca ancora metà campionato”.