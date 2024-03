Nuovo mister #Milan AC, quel nome rischia di sfumare: AD Furlani spiazzato, cosa succede

15:01,30 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo Mister Diavolo Rossonero, dalla lista di Furlani rischia di essere cancellato il nome di Graham Potter: Dortmund in pressing Come riportato da HITC, il nome di Graham Potter, ancora fermo dopo l’esperienza sulla panchina del Chelsea culminata con l’esonero, rischia di dover essere cancellata dal taccuino di Furlani in merito ai possibili sostituti di Coach Pioli […]

