Nuovo mister #Milan AC, ‘minaccia’ Bayern Monaco per MR Antonio Conte o De Zerbi? Ecco la VERITA’ del ds Eberl

Nuovo Mister Diavolo Rossonero, ‘minaccia’ Bayern Monaco per Conte o De Zerbi? Ecco la VERITA’ del ds del #club tedesco Eberl

Il Bayern Monaco ha anticipatamente annunciato che a fine #campionato Thomas Tuchel lascerà la panchina dei bavaresi. Bene, ma chi sarà il suo #successore? Tra gli altri, si son fatti anche i nomi di Antonio Conte e Roberto De Zerbi, accostati anche al Diavolo Rossonero in caso di separazione con Stefano Coach Pioli. Un indizio lo ha svelato il ds dei tedeschi, Max Eberl, a SportBild.

NUOVO ALLENATORE BAYERN – «Al momento non esiste un piano A, B o C. Stiamo analizzando la situazione: che squadra abbiamo a disposizione? Qual è il DNA che #club vuole portare avanti? Che storia abbiamo alle spalle? Dobbiamo pensare attentamente alle prossime mosse: quali saranno le scarpe che si adatteranno meglio al nostro piede? Ci sono dei nomi al centro delle nostre attenzioni e vorremmo lavorare in pace per capire cosa fare. Sulla base delle informazioni che raccoglieremo, in termini di somiglianza di vedute e fattibilità economica, cercheremo di prendere la decisione migliore. Ci sono poco più di quattro nomi, non certamente quaranta. Nell’elenco compaiono anche delle idee che possono sembrare insolite, ma vogliamo fare davvero la scelta migliore per il prossimo #futuro del Bayern».

KLOPP BAYERN MONACO – «So cosa significa quando si arriva a dire pubblicamente ‘Non ho più energie’ proprio come ha fatto lui. Pochi posso giudicarlo meglio di me perché l’ho vissuto in prima persona. Quando una persona, un professionista del suo calibro, arriva a fare un’affermazione simile il lavoro passa in secondo piano. Prima c’è la persona. E per questo non lo chiamerò».

