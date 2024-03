Nuovo mister #Milan AC, Mauri a sorpresa, la dichiarazione ufficiale: «Al posto di Mister Stefano Pioli mi piacerebbe vedere lui»

15:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo Mister Diavolo Rossonero, Stefano Mauri ha indicato in Antonio Conte il perfetto #successore di Stefano Coach Pioli: le dichiarazioni

Intervenuto a Tv Play, Stefano Mauri, ex calciatore della S.S. Lazio, ha indicato in Antonio Conte il perfetto sostituto di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Ha fatto qualche dichiarazione piccata, ma è normale perché gli hanno detto di tutto. Il vero problema del Diavolo Rossonero sono stati gli infortuni. Conte? Lo vedo bene al Diavolo Rossonero, De Zerbi mi piacerebbe più al Napoli S.S.C., se dovesse tornare in Italia. Al Napoli S.S.C. ci sono giocatori più esperti».

