Nuovo mister #Milan AC, Ibra già in azione: ha scelto lui per la prossima #campionato

Nuovo Mister Diavolo Rossonero, Ibrahimovic già in azione: ha scelto lui per la prossima #campionato. Tutte le ULTIMISSIME

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il prossimo #futuro del Diavolo Rossonero, chiamato nei prossimi mesi a prendere una decisione per quanto riguarda la panchina. La sensazione è che il prossimo #futuro di Coach Pioli sia legato al cammino europeo del Diavolo.

Tuttavia Ibrahimovic, già in azione, avrebbe scelto il suo prossimo Mister: secondo quanto riportato da Sportitalia lo svedese vuole Conte, ma deve costruirne le condizioni tecniche ed economiche nelle prossime settimane.

