Nuovo mister #Milan AC, De Zerbi depennato da AD Furlani? La Bundesliga mette gli occhi sul tecnico

14:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo Mister Diavolo Rossonero, può scemare la candidatura di Roberto De Zerbi: sul tecnico italiano è piombato il Bayern Monaco Come riferito da calcio#mercato.com, Roberto De Zerbi potrebbe presto essere depennato dalla lista del Diavolo Rossonero come possibile nuovo tecnico nell’eventuale post-Coach Pioli della prossima #campionato. Sull’attuale Mister de Brighton infatti sarebbe piombato con forza il Bayern Monaco. […]

