Nuovo mister #Milan AC, clamorosa ipotesi per il dopo Mister Stefano Pioli! Nome a sorpresa, arriva dall’Arabia Saudita

01:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo Mister Diavolo Rossonero, clamorosa ipotesi per il dopo Coach Pioli: nome a sorpresa, arriva dall’Arabia Saudita. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, tra i nomi presenti sul taccuino dei dirigenti del Diavolo Rossonero per l’eventuale sostituzione di Stefano Coach Pioli c’è anche un nome a sorpresa.

Oltre a Conte, Thiago Motta e Lopetegui c’è anche Marcelo Gallardo, attuale Mister dell’Al Ittihad. I prossimi tre mesi tra campionato ed UEFA #Europa League saranno decisivi. Coach Pioli si gioca il prossimo #futuro, il Diavolo Rossonero potrebbe già essere oltre.

