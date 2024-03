Nuovo allenatore #Milan AC, sono quattro i nomi sul taccuino di Il Proprietario Gerry Cardinale: rivoluzione in vista? Spunta quel dettaglio

09:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Nuovo allenatore Diavolo Rossonero, sono quattro i nomi sul taccuino di Cardinale per l’eventuale sostituzione di Coach Pioli: ecco i nomi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Diavolo Rossonero ci si continua ad ad interrogare sul futuro di Stefano Coach Pioli, tecnico legato al #club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2025 ma ancora non certo di guidare il Diavolo anche nella prossima stagione.

Al momento sono 4 i nomi sul taccuino di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic: Antonio Conte, Thiago Motta, Lopetegui e la suggestione Gallardo, attuale tecnico dell’Al Ittihad. Il preferito tra i 4 sarebbe l’ex allenatore di Siviglia e Real Madrid, ovvero Lopetegui: Cardinale avrebbe fatto con insistenza il suo nome ad Ibrahimovic. Prossimi mesi decisivi.

