Nuovo allenatore #Milan AC, Impallomeni consiglia i diavoli rossoneri: «Cambierei Mister Stefano Pioli solo per lui»

16:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Nuovo allenatore Diavolo Rossonero, Stefano Impallomeni ha consigliato il #club rossonero: Coach Pioli via solo per Antonio Conte

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dato un consiglio preciso al Diavolo Rossonero in merito al futuro di Stefano Coach Pioli:

PAROLE – «Ieri abbiamo visto un Diavolo Rossonero eccezionale, ha pareggiato solo per sfortuna. Il Diavolo Rossonero è stato superiore all’Atalanta, prima di privarmi di Coach Pioli ci penserei. Ce n’è uno più forte? Per me gioca bene questo Diavolo Rossonero e con 3-4 acquisti può lottare per il titolo costantemente. Difficile trovarne uno sul mercato così bravo. Se viene Conte è un discorso, ma altrimenti è difficile trovare un tecnico più bravo di Coach Pioli».

