Nuovo allenatore AC Milan, spunta un nome a sorpresa per la panchina: le NOVITÀ

Nuovo allenatore Milan, spunta un nome a sorpresa per la panchina rossonera della prossima stagione: le NOVITÀ

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il possibile successore di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Relevo, la dirigenza rossonera sta valutando il nome di Lopetegui.

L’allenatore spagnolo intriga soprattutto per le sue metodologie di lavoro, le sue competenze e la capacità di sviluppare un progetto giovane e vincente. Una pista, dunque, che va monitorata attentamente.

