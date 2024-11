Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

Il nuovo Codice della Strada introduce norme più severe per chi consuma cannabis, con il rischio di perdere la patente anche senza alterazione evidente.

Il 20 novembre 2024, il Parlamento ha approvato una serie di modifiche al Codice della Strada che riguardano soprattutto chi fa uso di cannabis e altre sostanze stupefacenti. Una delle novità più discusse riguarda il ritiro della patente: secondo le nuove regole, non è più necessario dimostrare che un conducente si trovi in stato di alterazione psicofisica per procedere al sequestro della patente. Basta che un test rilevi la presenza di cannabis (o di altre droghe illegali) nel corpo, anche se la persona si trova in perfette condizioni di sobrietà al momento del controllo. In pratica, anche chi non manifesta segni di alterazione psicofisica, ma risulti positivo a un test, rischia la sospensione della patente per un periodo che può arrivare fino a tre anni.

I rischi legati ai test per la cannabis

Una delle preoccupazioni principali riguarda i test utilizzati per rilevare il consumo di cannabis. In particolare, i test salivari, che sono tra i più comuni, possono rilevare tracce di THC, il principio attivo della marijuana, anche a distanza di tre giorni dall’assunzione. Questo significa che una persona che ha consumato cannabis durante un weekend, ma che si metta alla guida solo qualche giorno dopo, rischia comunque di vedersi ritirare la patente. La situazione è ancora più grave con altri tipi di test: ad esempio, nelle urine il THC può rimanere rilevabile per un mese, nei capelli fino a tre mesi, e nel sangue fino a tre settimane.

Le reazioni alla nuova legge

Le associazioni antiproibizioniste, come Meglio Legale, hanno contestato questa norma, sostenendo che trasformi un illecito amministrativo, come il consumo personale di cannabis, in un reato senza che vi sia un effettivo pericolo per la sicurezza stradale. Secondo queste associazioni, l’effettiva guida in stato di alterazione dovrebbe essere il criterio per il ritiro della patente e non il solo consumo di sostanze, anche se non si manifesta alterazione fisica.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato in più occasioni che la norma ha un obiettivo chiaro: chi consuma cannabis o altre droghe non deve mettersi al volante, anche se non sembra alterato. La sua posizione è stata esplicitata già nel 2023, quando aveva sottolineato che, nel caso di chi consuma droghe, “lucido o no” la patente verrà ritirata.

Commento personale

Questa modifica del Codice della Strada potrebbe avere un impatto significativo su chi consuma cannabis in modo occasionale, rischiando di incorrere in sanzioni anche se non si è sotto l’effetto immediato della sostanza. La preoccupazione è che la legge potrebbe penalizzare chi non ha una reale influenza sulla propria capacità di guida, ma che comunque risulti positivo ai test. Nonostante gli intenti di sicurezza stradale, c’è il rischio di un’applicazione eccessivamente severa di queste regole, che potrebbe generare ulteriori controversie legali.