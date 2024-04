Nuova tournée per l’Internazionale F.C. in estate, ecco l’approfondimento: piace quella destinazione

7 Apr 2024, 11:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale accarezza l’idea di svolgere una tournée estiva per disputare alcune amichevoli: ecco la destinazione in pole e “tutti gli #approfondimenti L’Internazionale sta pensando di fare ritorno in Cina? Tuttosport nell’edizione giornaliera avanza questo scenario, ipotizzando che la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, possa intracomprare una tournée estiva nel paese asiatico per disputare una o 2 amichevoli. […]

