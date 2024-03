Nuova stangata in arrivo, ecco l’approfondimento: fans in allarme per Super Barellino

29 Mar 2024, 18:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il mediano/mezzala nerazzurro è destinato a diventare, come già accaduto, uno dei calciatori più ricercati sul mercato estivo. Svelato lo scenario che rischia di ripetersi da punto e accapo Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, sta certificando di essere uno dei centrocampisti attualmente più forti in circolazione in Europa anche in quest’annata. 2 gol e 7 assist, questi i … Leggi tutto

