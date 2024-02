Nsiala AC Milan: dalla POSSIBILE cessione al rinnovo? Il piano dei rossoneri

Nsiala Milan: dalla possibile cessione al rinnovo? Il piano dei rossoneri. Le novità sul giovane giocatore

Dopo non aver ceduto nelle ultime ore di calciomercato il giovane difensore del Milan Primavera Clinton Nsiala su cui c’erano molti giocatori come Lille, Auxerre e Lens.

Il rossonero è comunque restato a Milano e adesso, secondo quanto riportato da Footmercato, il club spera di prolungargli il contratto in scadenza tra qualche mese.

