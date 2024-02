Notizie Serie A DIRETTA: Yildiz è incedibile, 1000 giorni senza trofei per la Signora Juve

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 13 febbraio: notizie Serie A

Sono passati, con oggi, 1000 giorni dall’ultimo trofeo messo in bacheca dalla Juventus. Era infatti il 19 maggio 2021 quando Pirlo vinse la Coppa Italia.

Per il match di sabato, Allegri ritroverà Vlahovic che da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo. Intanto la Juventus valuta Yildiz e lo considera già incedibile.

