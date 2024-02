Notizie Serie A DIRETTA: vigilia di Fc Internazionale-Signora Juve, la conferenza stampa di Mister Max Allegri

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 3 febbraio: notizie Serie A

La Juventus prepara il Derby d’Italia di domani sera contro l’Inter. Recuperati anche Rabiot e Chiesa, come annunciato da Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. A San Siro ci saranno anche i due volti nuovi, Alcaraz e Djalo’.

