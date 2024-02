Notizie Serie A DIRETTA: Verona Signora Juve, Yildiz favorito per affiancare Giovannino Vlahovic

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 16 febbraio: notizie Serie A

Pubblicità

La Juventus si sta alleando alla continassa in vista della gara contro il Verona. Allegri deve decidere chi mettere al fianco di Vlahovic.

Pubblicità

Pubblicità

Al momento, Yildiz sembra favorito su Chiesa. Mentre in difesa ci sarà Rugani al posto di Bremer.

Pubblicità

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Verona Juve, Yildiz favorito per affiancare Vlahovic appeared first on Juventus News 24.