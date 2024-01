Notizie Serie A DIRETTA: Vecchia Signora Juventina prima in classifica e con un rinforzo in più: visite in corso per Djalò

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 22 gennaio: notizie Serie A

La Juventus, ieri sera, ha travolto il Lecce vincendo per 0-3 grazie ad una doppietta di Vlahovic e al timbro finale di Bremer.

Con questa vittoria i bianconeri superano l’Inter in classifica e volano al primo posto in solitaria. Adesso per la volata scudetto la Juve potrà contare su un rinforzo in più ovvierò Tiago Djaló. Il portoghese sta svolgendo le visite mediche al JMedical.

