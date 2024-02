Notizie Serie A DIRETTA: Signora Juve già al lavoro verso il Verona. Buone notizie per Giovannino Vlahovic

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 13 febbraio: notizie Serie A

Pubblicità

La Juventus, questa mattina, si è subito ritrovata alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della gara contro il Verona.

Pubblicità

Per il match di sabato, Allegri ritroverà Vlahovic che da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo.

Pubblicità

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Juve già al lavoro verso il Verona. Buone notizie per Vlahovic appeared first on Juventus News 24.