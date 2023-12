Notizie Serie A DIRETTA: questo giocatore spinge per tornare alla Vecchia Signora Juventina

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 26 dicembre: notizie Serie A

Secondo Nicolò Schira, Federico Bernardeschi starebbe spingendo per tornare in Italia già a gennaio, vista la sua volontà di lasciare Toronto il prima possibile. La sua prima scelta sarebbe ovviamente la Juve, club che non lo ritiene però un investimento di assoluta necessità. Il giocatore potrebbe essere una possibilità in caso di emergenza, ma non ci si svenerà per riportarlo a Torino.

