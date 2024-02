Notizie Serie A DIRETTA: Problema al soleo per De Sciglio, out anche Danilo, Perin e Kean

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 21 febbraio: notizie Serie A

La Juventus, oggi, si è allenata davanti ai suoi tifosi e Allegri ha mostrato anche alcune novità tattiche a cominciare dalla difesa a 4.

Non hanno preso parte alla seduta, Danilo, Perin, Kean e De Sciglio. Quest’ultimo è alle prese con un sovraccarico al soleo. Mentre Alex Sandro ha svolto un lavoro di scarico.

