Notizie Serie A #DIRETTA #News: Weekend di riposo per la #Juve

16:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 23 marzo 2024: notizie Serie A

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus sta godendo di alcuni giorni di riposo. I bianconeri torneranno alla Continassa a partire da lunedì per riprendere la preparazione in vista del match contro la Lazio.

Pubblicità

Stasera, però, due bianconeri saranno impegnati con le rispettive nazionali e si tratta di “il Filosofo” Danilo e Rabiot.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Weekend di riposo per la Juve appeared first on Juventus News 24.