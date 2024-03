Notizie Serie A #DIRETTA #News: vigilia di #Juve-Genoa C.F.C., forfait di “Arek” Milik

16:32, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus prepara il lunch match di domani contro il Genoa. In conferenza stampa, Massimiliano Mister Max Allegri ha annunciato il forfait di “Arek” Milik. Torna invece Rabiot.

