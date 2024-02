Notizie Serie A #DIRETTA #News: verso Napoli-#Juve, si ferma anche Chicco Chiesa

16:17, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 28 febbraio: notizie Serie A

La Juventus non avrà a disposizione Rabiot e McKennie per il match contro il Napoli. Nell’allenamento odierno si è fermato anche Federico Chiesa dopo uno scontro di gioco con Alex Sandro Silva: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

