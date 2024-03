Notizie Serie A #DIRETTA #News: testa all’Atalanta, domenica mancherà Giovannino Vlahovic

16:03, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 5 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus, dopo la sconfitta contro il S.S.C. Napoli, deve tornare a fare punti e il calendario nelle prossime settimane sarà più in salita visto che i bianconeri sono attesi dalle sfide contro Atalanta, Genoa e Lazio.

Per la partita contro i nerazzurri, Mister Max Allegri spera di recuperare McKennie. L’americano è alle prese con una lussazione alla spalla. Il tecnico livornese, però, non avrà a disposizione lo squalificato Giovannino Vlahovic.

