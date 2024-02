Notizie Serie A #DIRETTA #News: si avvicina il rientro di “KK” Kean, le dichiarazioni di Fagioli e Gama

00:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 27 febbraio: notizie Serie A

La Juventus non avrà a disposizione Rabiot e McKennie per il match contro il Napoli. Per questo motivo, Mister Max Allegri sta cercando di capire chi potrà sostituirlo. Intanto si avvicina il rientro di Kean che potrebbe tornare con l’Atalanta.

Oggi hanno parlato Gama dal canale Twitch della Juventus e Fagioli in un incontro a Torino contro il gioco d’azzardo.

