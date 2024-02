Notizie Serie A #DIRETTA #News: Rugani all’ultimo respiro, la #Juve torna a vincere

16:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 25 febbraio: notizie Serie A

La Juventus torna a vincere allo Stadium, superando il Frosinone all’ultimo respiro. Decide Rugani dopo la doppietta di un Giovannino Vlahovic sempre più trascinante. Mister Max Allegri ritrova il successo e consolida il secondo posto in classifica.

