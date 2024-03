Notizie Serie A #DIRETTA #News: ripresa la preparazione senza i nazionali

16:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 19 marzo 2024: notizie Serie A

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus, oggi, ha ripreso la preparazione alla Continassa senza i nazionali. Mister Max Allegri dovrà decidere con chi sostituire Giovannino Vlahovic nel match contro la Lazio. Il prescelto sembra essere Kean che sfrutterà la pausa per lavorare al Jtc.

Pubblicità

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: ripresa la preparazione senza i nazionali appeared first on Juventus News 24.