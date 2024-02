Notizie Serie A #DIRETTA #News: Pogba squalificato per 4 anni, il francese annuncia il ricorso al TAS

00:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 29 febbraio: notizie Serie A

La Juventus oggi ha appreso la notizia che Pogba è stato squalificato per 4 anni a causa della positività al doping riscontrata a settembre. Il club ha deciso di non prendere una posizione ufficiale sulla vicenda.

Intanto via Instagram il francese si è sfogato e ha annunciato che farà ricorso al TAS.

