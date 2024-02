Notizie Serie A #DIRETTA #News: Mister Max Allegri pensa di lanciare Alcaraz dal primo minuto

16:32, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 24 febbraio: notizie Serie A

La Juventus, questa mattina, ha svolto l’allenamento della vigilia della gara contro il Frosinone. Mister Max Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione e in particolare starebbe pensando di lanciare Carlitos Alcaraz dal primo minuto.

In attacco, invece, il tecnico livornese non farà nessun calcolo e schiererà Giovannino Vlahovic anche se è diffidato.

