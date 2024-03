Notizie Serie A #DIRETTA #News: La #Juve spera di recuperare Weston “MAC” McKennie per la gara #contro l’Atalanta

16:02, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus, dopo la sconfitta contro il S.S.C. Napoli, deve pensare al prossimo impegno, ovvero quello contro l’Atalanta del 10 marzo.

Per la partita contro i nerazzurri, Mister Max Allegri spera di recuperare McKennie. L’americano è alle prese con una lussazione alla spalla.

The post Notizie Serie A LIVE: La Juve spera di recuperare McKennie per la gara contro l’Atalanta appeared first on Juventus News 24.