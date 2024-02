Notizie Serie A #DIRETTA #News: la #Juve dice addio allo scudetto, le #NEWS #JUVENTUS su Chicco Chiesa e Cavallo Pazzo Rabiot

00:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 28 febbraio: notizie Serie A

La Juventus dice addio allo scudetto dopo la vittoria dell’Inter per 4-0 nel recupero contro l’Atalanta.

Intanto oggi si è fermato Chiesa durante l’allenamento a porte aperte in seguito ad un contrasto di Alex Sandro Silva, mentre Rabiot è stato celebrato dalla società e da Mister Max Allegri dopo la 200esima presenza in bianconero.

