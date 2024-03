Notizie Serie A #DIRETTA #News: “KK” Kean è pronto a tornare, primo #allenamento verso l’Atalanta

00:18, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 5 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus, dopo la sconfitta contro il S.S.C. Napoli, ha svolto oggi il primo #allenamento verso la partita contro l’Atalanta in programma domenica alle 18.

La buona notizia che arriva dalla Continassa è il fatto che Kean è pronto a tornare dopo il lungo stop per infortunio. Mancherà invece Giovannino Vlahovic, squalificato dal Giudice Sportivo.

