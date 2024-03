Notizie Serie A #DIRETTA #News: #Juve al lavoro verso il Genoa C.F.C., Mattia2 Perin recuperato. Da domani Cavallo Pazzo Rabiot parzialmente in gruppo

16:02, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 13 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro il Genoa. Mister Max Allegri ha ritrovato Mattia2 Perin, mentre Rabiot, oggi, ha lavorato a parte.

Da domani, il francese tornerà si allenerà parzialmente in gruppo.

