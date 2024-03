Notizie Serie A #DIRETTA #News: è la settimana di Lazio-#Juve, i bianconeri tornano ad allenarsi

16:04, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano Lunedì 25 marzo 2024: notizie Serie A La Juventus torna ad allenarsi al JTC per preparare la trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Mister Max Allegri ancora senza i Nazionali, attese novità sulle condizioni di Giovannino Vlahovic (squalificato sabato). […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Notizie Serie A LIVE: è la settimana di Lazio-Juve, i bianconeri tornano ad allenarsi appeared first on Juventus News 24.