Notizie Serie A #DIRETTA #News: Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie out “VS” il Napoli, Mister Max Allegri studia nuove soluzioni

16:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 27 febbraio: notizie Serie A

La Juventus non avrà a disposizione Rabiot e McKennie per il match contro il Napoli. Per questo motivo, Mister Max Allegri sta cercando di capire chi potrà sostituirlo. Al momento, Carlitos Alcaraz sembra certo del posto. Resta da capire chi tra Cambiaso e Miretti completerà la mediana.

Inoltre, in settimana, si capirà come sta Danilo e se riuscirà ad essere a disposizione.

