Notizie Serie A #DIRETTA #News: Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie out “VS” il Napoli. Il Mago Yldiz sta bene

La Juventus non avrà a disposizione Rabiot e McKennie per il match contro il Napoli. Per entrambi sono state confermate le lussazioni al dito del piede e alla spalla. I tempi di recupero precisi, però, non sono stati indicati.

Mentre, è circolata la voce di un infortunio per il Mago Yldiz, ma il turco sta bene e domani si allenerà regolarmente con i compagni.

