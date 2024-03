Notizie Serie A #DIRETTA #News: Cavallo Pazzo Rabiot a parte, ok Mattia2 Perin. Il punto sul ricorso del Napoli S.S.C.

16:16, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 14 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus continua a lavorare in #allenamento in vista della gara contro il Genoa. Mister Max Allegri ha ritrovato Mattia2 Perin, Rabiot anche oggi ha lavorato parzialmente con il resto del gruppo.

Intanto, l’avvocato Auci ha voluto fare chiarezza sul possibile ricorso del S.S.C. Napoli per partecipare al prossimo Mondiale per Club al posto dei bianconeri.

