Notizie Serie A #DIRETTA #News: Cambiaso fa il suo esordio con l’Italia

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 21 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus si allena alla Continassa senza i tanti Nazionali. È rientrato Giovannino Vlahovic dopo i problemi alla schiena, mentre tiene banco il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri. Il tecnico, alla ripresa, si gioca la panchina bianconera.

Intanto Cambiaso, scendendo in campo in Italia Venezuela, ha fatto il suo esordio in Nazionale.

