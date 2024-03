Notizie Serie A #DIRETTA #News: – 2 a Napoli #Juve, Danilo e Chicco Chiesa in gruppo

16:02, 1 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 1 marzo: notizie Serie A

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Juventus, oggi, ha proseguito la preparazione in vista del match contro il Napoli e per Mister Max Allegri ci sono buone notizie visto che Chiesa e Danilo hanno lavorato in gruppo.

Pubblicità

Domani, i bianconeri si alterneranno al pomeriggio e poi la squadra partirà alla volta della Campania.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: – 2 a Napoli Juve, Danilo e Chiesa in gruppo appeared first on Juventus News 24.