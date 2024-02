Notizie Serie A DIRETTA: Mister Max Allegri vuole una sterzata col Frosinone, novità su Huijsen

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 23 febbraio: notizie Serie A

Pubblicità

Allegri si aspetta una sterzata dalla Juventus contro il Frosinone. Per Sky Sport l’allenatore ha lavorato sulla testa dei giocatori per ritrovare una vittoria che sarebbe importante per il morale e la serenità dell’ambiente.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Intanto sul fronte mercato la Roma vorrebbe provare a tenere in prestito Huijsen per un altro anno.

Pubblicità

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Allegri vuole una sterzata col Frosinone, novità su Huijsen appeared first on Juventus News 24.