Notizie Serie A DIRETTA: Mister Max Allegri festeggia le 406 panchine al Museum, torna di moda Zaniolo

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Martedì 20 febbraio: notizie Serie A

La Juventus oggi ha vissuto una giornata di festa con Allegri al Museum dopo le 406 panchine in bianconero raggiunte dall’allenatore.

Intanto per l’estate torna di moda il nome di Zaniolo visto che l’ex Roma ha voglia di tornare a giocare in Serie A.

The post Notizie Serie A LIVE: Allegri festeggia le 406 panchine al Museum, torna di moda Zaniolo appeared first on Juventus News 24.