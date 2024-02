Notizie Serie A DIRETTA: La Vecchia Signora Juventina prosegue la preparazione, Rabiot è pronto per l’Fc Internazionale

Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 2 febbraio: notizie Serie A

La Juventus, questa mattina, si è allenata alla Continassa e il gruppo bianconero è al completo ad eccezione di Kean e De Sciglio. Rabiot sta bene e domenica va verso una maglia da titolare.

Il neo acquisto Alcaraz è stato al Jtc ma non ha potuto allenarsi perché mancano alcuni passaggi burocratici.

